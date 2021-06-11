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Дожди и грозы ожидаются в Петербурге в день матча Россия — Бельгия

  /   Обновлено: 11 июня 2021 20:37
Общество
Дожди и грозы ожидаются в Петербурге в день матча Россия — Бельгия
Невские Новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 июня. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня. Об этом рассказал синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

Характер погоды в Северной столице изменится 12 июня. Несмотря на тепло, в город придут дожди и грозы. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха в дневное время составит от 21 до 23 градусов тепла. С 14 июня ожидается незначительное похолодание до +20 градусов.

Кратковременные дожди пройдут в большинстве районов Ленинградской области. Возможно выпадение града. После 14 июня восстановится сухая погода, температура пойдет на повышение, дополнил синоптик.

До этого жителей Москвы предупредили о наступлении аномальной жары во второй половине июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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погода петербург синоптик дождь
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