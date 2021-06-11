В Петербурге образовались рекордные восьмибалльные пробки

Санкт-Петербург, 11 июня. Жители Петербурга во второй половине дня 11 июня встали в пробках. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в самый пик загруженность на дорогах оказалась у отметки в восемь баллов.

Улицы Северной столицы на карте начали «краснеть» еще днем. Заторы сформировались в Центральном районе, в частности, на Невском проспекте, Садовой и Гороховой улицах, а также на набережной реки Фонтанки.

Кроме того, проблемы с трафиком наблюдались на Митрофаньевском шоссе, набережной Обводного канала и на Московском проспекте. На дорожном движении также неблагоприятно сказались ДТП и проводящиеся ремонтные работы.

Многокилометровая пробка ранее образовалась на трассе «Скандинавия». Причиной затора стала авария между иномаркой и фурой.