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Авария с фурой стала причиной гигантской пробки на трассе «Скандинавия»

Происшествия
Авария с фурой стала причиной гигантской пробки на трассе «Скандинавия»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 июня. Водители на трассе «Скандинавия» столкнулись с многокилометровой пробкой, которая образовалась из-за ДТП. По данным «Яндекс.Карты», длина затора составляет восемь километров.

Согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, в час автомобиль может продвинуться только на 200 метров. Также участники дорожного движения пишут о каретах скорой помощи и автомобилях спасателей, которые едут к месту ДТП с фурой.

Вторым участником аварии стал водитель иномарки Renault Duster. Согласно предварительным данным, на месте ДТП есть жертвы. Столкновение с фурой унесло жизнь водителя легковушки.

Четырехлетний мальчик попал в больницу после поездки на городском автобусе. Об этом ранее сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

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Все новости / Происшествия / Авария с фурой стала причиной гигантской пробки на трассе «Скандинавия»
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