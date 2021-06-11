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Потолок рухнул при проведении ремонтных работ в жилом доме в Петербурге

Происшествия
Потолок рухнул при проведении ремонтных работ в жилом доме в Петербурге
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 11 июня. Собственник одной из квартир в доме на улице Достоевского в Петербурге проводил опасные ремонтные работы, не согласовав их со специалистами. Эти действия привели к обрушению крыши.

Владелец жилья снес перекрытия между квартирой и чердаком, однако ни одна из инстанций не давала ему разрешения на проведение этих работ. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента прибыли представители Жилкомитета и сотрудники ЖКС №2.

В жилом доме по Бухарестской улице произошел пожар в квартире на третьем этаже. Как сообщалось ранее, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

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петербург обвал крыши улица достоевского
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