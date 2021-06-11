Ребенок получил сотрясение мозга при резком торможении автобуса в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Четырехлетний мальчик попал в больницу после поездки на городском автобусе, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Утром местная жительница ехала на автобусе вместе с ребенком, который находился в коляске. Во время торможения мальчик упал и ударился головой. Его госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

В момент аварии в салоне находились 10 человек, никто из них не пострадал. Водитель общественного транспорта ранее не привлекался к административной ответственности и не нарушал ПДД. На место выезжали инспекторы ДПС, проводится проверка.

Незадолго до этого автобус врезался в фонарный столб и повис в воздухе. Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Кондуктор попала в больницу в состоянии средней тяжести.