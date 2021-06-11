Сотрудника петербургской компании поймали на махинациях с гостиничными счетами

Санкт-Петербург, 11 июня. Петербуржца заподозрили в подлоге гостиничных счетов и кассовых чеков, предоставленных после служебных командировок.

Обман заподозрил его коллега из отдела по экономической безопасности. Он обратился в полицию и рассказал, что с помощью махинаций с чеками мужчина незаконно получил более 300 тыс. рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. По данному факту проводится проверка.

В Прикамье агента по продаже недвижимости признали виновной в трех эпизодах мошенничества. Обвиняемая похитила свыше 3 млн рублей, принадлежавших клиентам риелторской фирмы.