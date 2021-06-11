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В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге машины на автостоянке

Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге машины на автостоянке
pixabay.com  /  nastogadka

Санкт-Петербург, 11 июня. Правоохранители Северной столицы задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля на подземной парковке.

Пожарным поступило сообщение о возгорании на подземном паркинге на проспекте Большевиков, сообщает источник ФАН. После того, как пожарные ликвидировали возгорание, было установлено, что полностью сгорели три автомобиля, а шесть машин получили повреждения лако-красочного покрытия и кузова. Около 60 машин покрыты копотью и упавшей штукатуркой.

Специалистами было установлено, что источником пожара стал автомобиль Skoda Rapid. Оказалось, что неизвестный облил иномарку бензином и поджег ее. Благодаря записям с камер видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность злоумышленника. В настоящее время подозреваемый задержан.

Ранее неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге. Инцидент произошел на проспекте Науки.

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