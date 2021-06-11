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СК проведет проверку после гибели «вежливого» грабителя в «Крестах»

Происшествия
СК проведет проверку после гибели «вежливого» грабителя в «Крестах»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 июня. Следственный комитет Колпинского района проведет проверку по факту гибели мужчины, чей труп обнаружили в СИЗО «Кресты».

Силовики уже провели осмотр места происшествия, в результате которого сделали вывод, что подследственный покончил жизнь самоубийством, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Тело нашли в туалете.

Вооруженный пистолетом «вежливый» грабитель пришел в микрофинансовую организацию на улице Уточкина в Петербурге. Мужчину задержали и доставили в следственный изолятор. Позднее в СМИ появилась информация о том, что он свел счеты с жизнью. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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