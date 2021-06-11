Суд оставил без изменения приговор по делу экс-замначальника петербургского ФСИН

Санкт-Петербург, 11 июня. Решением Колпинского районного суда Сергей Мойсеенко получил 11 лет лишения свободы за взятку в размере 710 млн рублей.

Деньги экс-замначальника ФСИН получил во время строительства СИЗО «Кресты-2». По версии следствия, Мойсеенко создал двум строительным компаниям благоприятные условия. В декабре прошлого года Сергей Мойсеенко был осужден на 15 лет колонии строгого режима за подстрекательство к убийству.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Колпинского районного суда в отношении Сергея Мойсеенко. Апелляционная коллегия приговор суда оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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