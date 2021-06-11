Петербургские правоохранители задержали обокравших пенсионерку мошенников

Санкт-Петербург, 11 июня. Пожилая женщина обратилась к сотрудникам полиции с заявлением на неизвестных, которые под видом социальных работников проникли в квартиру и обокрали ее.

Инцидент произошел на Пискаревском проспекте, сообщает источник ФАН. Трое мошенников, представившись социальными работниками, проникли в квартиру пенсионерки и похитили денежные средства на сумму 675 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Стражи порядка оперативно установили личность мошенников и задержали их по подозрению в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее правоохранители задержали петербуржца, ограбившего пенсионерку на 600 тыс. рублей. Внук потерпевшей взломал замок ее комнаты и тайно похитил денежные средства.