Неизвестный изнасиловал петербурженку на могиле Виктора Цоя

Санкт-Петербург, 11 июня. Женщина посетила могилу музыканта Виктора Цоя и стала жертвой насильника, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что в ночное время отправилась на Богословское кладбище, чтобы почтить память погибшего лидера рок-группы «Кино». В какой-то момент на 51-летнюю петербурженку напал неизвестный мужчина, который изнасиловал ее и скрылся в неизвестном направлении. Заявительнице вызвали скорую помощь, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следователи проводят проверку.

За несколько дней до этого пьяные мужчины с гитарой напали на супругов, посетивших могилу Виктора Цоя. Один из хулиганов распылил в лицо гражданина перцовый баллончик и скрылся на велосипеде.