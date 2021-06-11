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Беглов рассказал о готовности Петербурга к Евро-2020

  /   Обновлено: 11 июня 2021 13:57
Политика
Беглов рассказал о готовности Петербурга к Евро-2020
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 июня. Город полностью готов к Чемпионату Европы по футболу. Музеи, театры и рестораны доступны болельщикам, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Представление страны на юбилейном Евро-2020 стало честью для Санкт-Петербурга. В конце XIX века именно в этом городе зарождался российский футбол, заявил губернатор. Он выступил перед журналистами.

«Все музеи, рестораны, театры открыты для наших гостей», — заявил Беглов.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Среди них оказался Санкт-Петербург. Сборная России сыграет в первом мачте с командой Бельгии. Игра состоится 12 июня.

Ранее вице-губернатор города Олег Эргашев рассказал о работе медиков во время Евро-2020. По его словам, власти привлекли 22 мобильные бригады.

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