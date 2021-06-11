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В Петербурге отменили разводку мостов в ночь на 13 июня

Общество
В Петербурге отменили разводку мостов в ночь на 13 июня
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург, 11 июня. График разводки мостов в Санкт-Петербурге скорректировали в связи с празднованием Дня России. В ночь на 13 июня переправы разводить не будут.

Мосты в Санкт-Петербурге не будут разводить в ночь на 13 июня в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщили представители ГБУ «Мостотрест». Отмечается, что соответствующее правило регламентировано постановлением правительства Северной столицы. Мосты не разводятся в дни государственных праздников.

Ранее сообщалось, что Дворцовый мост Санкт-Петербурга будет окрашен в цвета чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Подсветка будет иметь бирюзовый, оранжевый и зеленый цвета в дни проведения матчей.

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