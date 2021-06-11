Сотни литров бензина слили на стройплощадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, которые слили более 500 литров бензина со спецтехники на стройплощадке.

С заявлением обратился тракторист, сотрудник МТО «Рент», передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. По его словам, заступив на рабочую смену, он заметил отсутствие топлива и двух аккумуляторов.

Еще один эпизод с кражей произошел в Северной столице. Вооруженный грабитель напал на директора компании и отобрал сумку с документами. Преступника в настоящий момент разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.