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Сотни литров бензина слили на стройплощадке в Петербурге

Происшествия
Сотни литров бензина слили на стройплощадке в Петербурге
pixabay.com  /  wilhei

Санкт-Петербург, 11 июня. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, которые слили более 500 литров бензина со спецтехники на стройплощадке.

С заявлением обратился тракторист, сотрудник МТО «Рент», передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. По его словам, заступив на рабочую смену, он заметил отсутствие топлива и двух аккумуляторов.

Еще один эпизод с кражей произошел в Северной столице. Вооруженный грабитель напал на директора компании и отобрал сумку с документами. Преступника в настоящий момент разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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петербург бензин стройплощадка
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