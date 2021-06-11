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В Петербурге обеспечат работу 20 медпунктов во время Евро-2020

Общество
В Петербурге обеспечат работу 20 медпунктов во время Евро-2020
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 11 июня. Власти Петербурга организуют работу 22 мобильных бригад в период проведения матчей Евро-2020. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

Всего на стадионе в Санкт-Петербурге будут работать 20 медпунктов, поделился он. Как уточнил Эргашев, во время проведения спортивного мероприятия помощь посетителям смогут оказать 13 бригад скорой помощи и 22 мобильные медбригады.

«В Петербурге подготовлено все, чтобы обеспечить необходимой медицинской помощью участников и зрителей-болельщиков турнира. Стадион «Газпром Арена» примет семь матчей», — уточнил вице-губернатор.

Дежурные бригады скорой помощи будут работать в круглосуточном режиме на прилегающих к стадиону зонах, в предматчевых гостиницах, на базах команд, фан-зонах и на тренировочных площадках, добавил он. В дни чемпионата помощь гостям и участникам Евро-2020 смогут оказать более 500 сотрудников скорой помощи.

Метро Петербурга будет беспрерывно работать в ночь с 21 на 22 июня в связи с проведением футбольного матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии. Как стало известно ранее, об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

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петербург эргашев евро2020
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