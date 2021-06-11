В Петербурге обеспечат работу 20 медпунктов во время Евро-2020

Санкт-Петербург, 11 июня. Власти Петербурга организуют работу 22 мобильных бригад в период проведения матчей Евро-2020. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

Всего на стадионе в Санкт-Петербурге будут работать 20 медпунктов, поделился он. Как уточнил Эргашев, во время проведения спортивного мероприятия помощь посетителям смогут оказать 13 бригад скорой помощи и 22 мобильные медбригады.

«В Петербурге подготовлено все, чтобы обеспечить необходимой медицинской помощью участников и зрителей-болельщиков турнира. Стадион «Газпром Арена» примет семь матчей», — уточнил вице-губернатор.

Дежурные бригады скорой помощи будут работать в круглосуточном режиме на прилегающих к стадиону зонах, в предматчевых гостиницах, на базах команд, фан-зонах и на тренировочных площадках, добавил он. В дни чемпионата помощь гостям и участникам Евро-2020 смогут оказать более 500 сотрудников скорой помощи.

Метро Петербурга будет беспрерывно работать в ночь с 21 на 22 июня в связи с проведением футбольного матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии. Как стало известно ранее, об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.