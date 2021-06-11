Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 13:20
13:18
Общество
Ученые назвали способствующие сжиганию жира специи
13:16
Шоу-бизнес
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
13:15
Происшествия
Суд рассмотрит дело в отношении рэпера Элджея 23 июня
13:13
Общество
Евросоюз разрешил привитым от COVID-19 гражданам свободное передвижение по странам ЕС
13:13
Происшествия
Саратовская прокуратура вынудила предприятие ЖКХ выплатить зарплаты сотрудникам
13:13
Общество
Звезду «Зимней вишни» Сафонову госпитализировали с вирусной пневмонией
13:12
Общество
Сотрудники МЧС доставили 112 человек из сектора Газа в Москву
13:09
Армия
Масштабные маневры с участием ВВС США и Японии начались над Аляской
13:09
Политика
Германия подтвердила отсутствие планов по принятию Украины в НАТО
13:08
Экономика
Семьям с детьми в России предоставят новую льготу
Все новости

В Петербурге начали продавать проездные с символикой Евро-2020

Общество
В Петербурге начали продавать проездные с символикой Евро-2020
wikipedia.org  /  УЕФА

Санкт-Петербург, 11 июня. Проездные карты «Подорожник» в Санкт-Петербурге получили оформление в стиле чемпионата Европы по футболу. Их можно приобрести на станциях метро.

Жители и гости Санкт-Петербурга могут приобрести электронные проездные карты «Подорожник» с символикой чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом сообщили представители городского комитета по транспорту. Отмечается, что макет карт был разработан с учетом всех требований организаторов мероприятия.

Сувенирный «Подорожник» был выпущен в трех вариантах. Первый представляет собой пластиковую карту с обычным рисунком. Рисунок на втором варианте имеет переливающийся эффект. Третий вариант — компактный брелок с символикой. Тираж сувенирных проездных составил 70 тысяч штук.

Вопросы организации Евро-2020 в Петербурге обсудят на пресс-конференции, организованной Федеральным агентством новостей и Медиагруппой «Патриот». Она пройдет 11 июня в 14:00 по московскому времени.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Петербурге начали продавать проездные с символикой Евро-2020
евро-2020 подорожник проездные карты
Комментировать
Эксклюзив
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 265375 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 112082 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 69328 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 54185 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 48168 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru