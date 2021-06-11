В Петербурге начали продавать проездные с символикой Евро-2020

Санкт-Петербург, 11 июня. Проездные карты «Подорожник» в Санкт-Петербурге получили оформление в стиле чемпионата Европы по футболу. Их можно приобрести на станциях метро.

Жители и гости Санкт-Петербурга могут приобрести электронные проездные карты «Подорожник» с символикой чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом сообщили представители городского комитета по транспорту. Отмечается, что макет карт был разработан с учетом всех требований организаторов мероприятия.

Сувенирный «Подорожник» был выпущен в трех вариантах. Первый представляет собой пластиковую карту с обычным рисунком. Рисунок на втором варианте имеет переливающийся эффект. Третий вариант — компактный брелок с символикой. Тираж сувенирных проездных составил 70 тысяч штук.

Вопросы организации Евро-2020 в Петербурге обсудят на пресс-конференции, организованной Федеральным агентством новостей и Медиагруппой «Патриот». Она пройдет 11 июня в 14:00 по московскому времени.