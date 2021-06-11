Режим работы петербургского метро изменят в ночь с 21 на 22 июня

Санкт-Петербург, 11 июня. Петербургский метрополитен будет беспрерывно работать в ночь с 21 на 22 июня в связи с проведением футбольного матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии.

Режим работы метро планируется изменить, чтобы болельщики после завершения матча смогли быстро и беспрепятственно добраться до дома. В связи с этим подземка будет работать всю ночь, однако в период с 02:00 до 04:30 22 июня пассажиры не смогут оплатить проезд банковскими картами или БСК, для этого понадобится приобрести жетон.

Метрополитен также не прекратит работу в ночь с 25 на 26 июня. В это время планируется традиционный праздник выпускников «Алые паруса».