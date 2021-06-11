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Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника

Происшествия
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
pixabay.com  /  Marco Wolff

Санкт-Петербург, 11 июня. Неизвестный мужчина отобрал у девятилетнего ребенка мобильный телефон. Инцидент произошел на улице Бестужевской.

Мужчина в джинсовых шортах и белых шлепанцах подошел к ребенку и под угрозой применения физической силы отобрал мобильный телефон. Общий ущерб составил 19 тысяч рублей, сообщает источник ФАН. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук. Полицейские оперативно задержали на улице Ленина 21-летнюю девушку и ее 36-летнего знакомого, причастных к преступлению.

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санкт-петербург забрал телефон улица бестужевская
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Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
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