Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника

Санкт-Петербург, 11 июня. Неизвестный мужчина отобрал у девятилетнего ребенка мобильный телефон. Инцидент произошел на улице Бестужевской.

Мужчина в джинсовых шортах и белых шлепанцах подошел к ребенку и под угрозой применения физической силы отобрал мобильный телефон. Общий ущерб составил 19 тысяч рублей, сообщает источник ФАН. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук. Полицейские оперативно задержали на улице Ленина 21-летнюю девушку и ее 36-летнего знакомого, причастных к преступлению.