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В Петербурге акушерка стала фигуранткой дела из-за поддельного больничного

Происшествия
В Петербурге акушерка стала фигуранткой дела из-за поддельного больничного
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Санкт-Петербург, 11 июня. Правоохранители Петербурга возбудили уголовное дело в отношении акушерки городского перинатального центра №1, предоставившей недействительный бланк нетрудоспособности.

Женщина выдала руководству заведомо ложный документ, сообщал источник ФАН. Во время экспертизы было обнаружено, что листок нетрудоспособности, который представила женщина, поддельный. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении женщины.

Ранее уборщица-мигрант попалась в Петербурге на поддельной санитарной книжке. Женщина подозревается в обороте поддельных документов.

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