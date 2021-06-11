Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 11:49
11:48
Общество
В РФ рассматривается законопроект об открытии доступа полиции к соцсетям граждан
11:47
Политика
Bloomberg узнало о новых антибелорусских санкциях Евросоюза
11:47
Спорт
Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
11:47
Экономика
Минпромторг исключил дефицит сахара в России
11:46
Весь мир
Третья волна: количество заболевших COVID-19 в Боливии превысило 400 тысяч
11:45
Общество
Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии
11:44
Политика
Порошенко раскритиковал политику Зеленского по Донбассу
11:43
Спорт
Президент украинской ассоциации футбола утвердил статус лозунга «Слава Украине!»
11:43
Экономика
Стали известны цены на все версии iPhone 13
11:36
Политика
В Польше сожалеют, что Белый дом несерьезно относится к консультациям с союзниками
Все новости

Аноним «заминировал» вокзалы, метро и аэропорт в Петербурге

Происшествия
Аноним «заминировал» вокзалы, метро и аэропорт в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 11 июня. Стражи порядка проверяют сообщения с угрозами, поступившие в адрес нескольких социально значимых объектов.

Спасатели после поступления информации обратились к полицейским. Оперативники в течение нескольких часов обыскали 71 станцию метро, пять ж/д вокзалов и один морской, а также автовокзал и здание аэропорта.

В правоохранительных органах уточняют, что угроза не подтвердилась. Взрывчатых устройств ни в одном месте не обнаружено. Эвакуация людей не потребовалась. Полиция разыскивает злоумышленника, разославшего сообщения.

Сообщение о минировании здания правительства Курганской области помешало провести совещание. Участие в нем, в частности, должен был принять депутат Госдумы Александр Ильтяков. Всех сотрудников вывели на улицу, сообщало URA.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Аноним «заминировал» вокзалы, метро и аэропорт в Петербурге
пожар метро угрозы
Комментировать
Эксклюзив
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 257169 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 110911 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 68015 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 53300 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 47526 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru