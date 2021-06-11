Аноним «заминировал» вокзалы, метро и аэропорт в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Стражи порядка проверяют сообщения с угрозами, поступившие в адрес нескольких социально значимых объектов.

Спасатели после поступления информации обратились к полицейским. Оперативники в течение нескольких часов обыскали 71 станцию метро, пять ж/д вокзалов и один морской, а также автовокзал и здание аэропорта.

В правоохранительных органах уточняют, что угроза не подтвердилась. Взрывчатых устройств ни в одном месте не обнаружено. Эвакуация людей не потребовалась. Полиция разыскивает злоумышленника, разославшего сообщения.

Сообщение о минировании здания правительства Курганской области помешало провести совещание. Участие в нем, в частности, должен был принять депутат Госдумы Александр Ильтяков. Всех сотрудников вывели на улицу, сообщало URA.RU.