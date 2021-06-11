Петербуржцам пообещали жаркую и облачную погоду 11 июня

Санкт-Петербург, 11 июня. Облачная погода ожидается в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июня. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Антициклон, который отвечал за формирование солнечной погоды в Северной столице, стремится на спад. Уже в пятницу небо над городом закроют облака. При этом осадков не ожидается, передает «Петербургский дневник».

Температура воздуха составит 27 градусов тепла в Санкт-Петербурге. Столбики термометров в Ленинградской области покажут до +28 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, скорость порывов составит девять метров в секунду.

До этого москвичам рассказали о погоде на 11 июня. Облачность и кратковременные дожди с грозами придут в Москву.

Ранее жителям Подмосковья сообщили, что в конце этой недели вода прогреется и можно будет открыть купальный сезон. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также Евгений Тишковец назвал 10 июня самым холодным днем в Москве. В четверг температура воздуха составила всего +14,4 градуса, сообщает «Ридус».