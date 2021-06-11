Грабитель с отверткой напал на петербуржца и отобрал у него сумку

Санкт-Петербург, 11 июня. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на директора ООО «Союз Святого Иоанна воина».

Инцидент произошел поздно ночью в Петербурге. Грабитель, по предварительным данным, воткнул отвертку в ногу потерпевшего, а затем забрал его сумку, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Полицейским по горячим следам удалось поймать злоумышленника. Им оказался 31-летний безработный мужчина. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вооруженные грабители устроили налет на агентство недвижимости в Симферополе. Угрожая пистолетом, они украли наличными 20 млн рублей, 2,5 тыс. евро и 20 тыс. долларов.