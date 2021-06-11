Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 10:16
10:16
Происшествия
Пожар на подстанции оставил без света полмиллиона жителей Пуэрто-Рико
10:15
Спорт
В сборной Франции разгорелся конфликт в преддверии старта Евро-2020
10:14
Общество
Кардиолог описал ощущения пациентов на грани инфаркта
10:13
Происшествия
При проведении аварийных работ в Перми монтажника засыпало грунтом
10:12
Общество
Переболевшие COVID-19 пациенты могут столкнуться с онемением конечностей
10:11
Происшествия
Правоохранители задержали еще двух человек после смертельного ДТП на Урале
10:08
Происшествия
Один человек погиб в результате столкновения Mercedes с грузовиком в Казани
10:06
Политика
Политолог Куликов указал на два момента в словах Путина о вступлении Украины в НАТО
10:03
Шоу-бизнес
Влад Сташевский рассказал о разводе с дочерью олигарха
10:03
Наука
Ученые из России смогли вырастить графен при комнатной температуре
Все новости

Грабитель с отверткой напал на петербуржца и отобрал у него сумку

Происшествия
Грабитель с отверткой напал на петербуржца и отобрал у него сумку
wikipedia.org  /  Leon Brooks / Общественное достояние

Санкт-Петербург, 11 июня. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на директора ООО «Союз Святого Иоанна воина».

Инцидент произошел поздно ночью в Петербурге. Грабитель, по предварительным данным, воткнул отвертку в ногу потерпевшего, а затем забрал его сумку, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Полицейским по горячим следам удалось поймать злоумышленника. Им оказался 31-летний безработный мужчина. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вооруженные грабители устроили налет на агентство недвижимости в Симферополе. Угрожая пистолетом, они украли наличными 20 млн рублей, 2,5 тыс. евро и 20 тыс. долларов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Грабитель с отверткой напал на петербуржца и отобрал у него сумку
петербург полиция грабитель
Комментировать
Эксклюзив
Один человек погиб в результате столкновения Mercedes с грузовиком в Казани
Один человек погиб в результате столкновения Mercedes с грузовиком в Казани
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 248499 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 109686 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 66701 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 52386 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 46820 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru