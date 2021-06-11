Петербургские выпускники начали получать штрафы за нарушения на ЕГЭ

Санкт-Петербург, 11 июня. Мировые суды Петербурга начали рассматривать дела выпускников, пытавшихся списать ответы на задания во время проведения Единого государственного экзамена.

Многие ученики пытались пройти в аудиторию с телефоном или микронаушником в ухе. Выпускникам пришлось нести ответственность по пункту 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). Правонарушителей обязали заплатить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Их результаты были аннулированы.

Подготовка и сдача экзамена вызывают большой стресс у ребенка. Однако справляться с приступами переживания нужно не только школьникам, но и их родителям. Об этом рассказала психолог Оксана Миропольская.