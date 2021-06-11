Дворцовый мост Петербурга окрасится в цвета Евро-2020 в дни матчей

Санкт-Петербург, 11 июня. Дворцовый мост и Большой проспект в Санкт-Петербурге украсят тематической подсветкой в дни матчей чемпионата Европы по футболу.

Администрация Северной столицы сообщила, что освещение будет включаться в 23:15 и будет работать до 03:00. Подсветка будет иметь цвета Евро-2020 — бирюзовый, оранжевый и зелёный.

Санкт-Петербург примет семь матчей европейского первенства. Первая встреча состоится 12 июня. Сборная России померится силами с бронзовым призером чемпионата мира — командой Бельгии.

Один из лидеров соперника россиян полузащитник Кевин Де Брейне не сможет принять участие в этом матче. Он получил травму в финале Лиги чемпионов и все еще проходит восстановительный процесс.