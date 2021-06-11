Кевин Де Брейне из-за травмы пропустит матч против сборной России

Санкт-Петербург, 11 июня. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне не сможет помочь своей команде в матче против России, который состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

Бельгиец получил перелом носа и орбитальной лицевой кости в финале Лиги чемпионов, когда во втором тайме столкнулся с защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером. Де Брейне сообщил, что не сможет помочь своей команде, лично королю Бельгии Филиппу.

«Надеюсь сыграть во втором матче (группового этапа, против сборной Дании). Все еще испытываю небольшие боли, но мне намного лучше», — сказал игрок.

Ранее стало известно, что несмотря на травму, Кевин Де Брейне сможет помочь сборной Бельгии на Евро-2020. Вероятнее всего, что полузащитник сыграет во втором матче группового этапа против команды Дании.