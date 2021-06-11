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Нападающий сборной Бельгии Мертенс назвал Россию «грозным соперником»

Спорт
Нападающий сборной Бельгии Мертенс назвал Россию «грозным соперником»
Prt Scr instagram.com  /  @driesmertens

Санкт-Петербург, 11 июня. Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург, где провела первую тренировку, после чего на одноименном стадионе прошла пресс-конференция с участием форварда Дриса Мертенса.

Футболист отметил силу подопечных Станислава Черчесова. Судя по всему, с настроем у сборной Бельгии не будет никаких проблем 12 июня.

«Сборная России — грозный соперник. Они очень хорошо знают, что делать на поле со своей игрой, адаптированной под высокорослого нападающего Артема Дзюбу», — сказал форвард.

Мертенс также отметил, что у сборной России будет преимущество своего поля. Это может заметно усложнить планы команде Бельгии на предстоящую игру.

«Они уверены в себе, и также они играют дома. Так что для нас это опасно», — добавил Мертенс.

Матч Россия — Бельгия состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Встречу будет судить испанская бригада арбитров во главе с Матео Лаосом. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что автор лучшего гола на Евро-2020 получит награду от Покраса Лампаса. Речь идет об NFT-трофее, представляющим собой оцифрованную версию уникального арт-пространства, созданного российским художником на стенде «Газпрома» в футбольной деревне Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

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