Нападающий сборной Бельгии Мертенс назвал Россию «грозным соперником»

Санкт-Петербург, 11 июня. Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург, где провела первую тренировку, после чего на одноименном стадионе прошла пресс-конференция с участием форварда Дриса Мертенса.

Футболист отметил силу подопечных Станислава Черчесова. Судя по всему, с настроем у сборной Бельгии не будет никаких проблем 12 июня.

«Сборная России — грозный соперник. Они очень хорошо знают, что делать на поле со своей игрой, адаптированной под высокорослого нападающего Артема Дзюбу», — сказал форвард.

Мертенс также отметил, что у сборной России будет преимущество своего поля. Это может заметно усложнить планы команде Бельгии на предстоящую игру.

«Они уверены в себе, и также они играют дома. Так что для нас это опасно», — добавил Мертенс.

Матч Россия — Бельгия состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Встречу будет судить испанская бригада арбитров во главе с Матео Лаосом. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.

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