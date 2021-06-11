Спасатели локализовали пожар в коммунальной квартире Петербурга

Санкт-Петербург, 11 июня. Возгорание произошло на площади 18 «квадратов» в Петроградском районе Петербурга. На данный момент спасателям удалось локализовать пожар, сообщили в городском управлении МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 01:29 пятницы. Возгорание было зафиксировано на улице Колпинской, дом 3. Площадь пожара в пятикомнатной коммунальной квартире составила 18 квадратных метров.

Возгорание удалось локализовать в 02:07. В тушении пожара принимали участие 5 единиц спецтехники и 23 спасателя. Данные о пострадавших на данный момент уточняются.

Пожар в жилом доме недавно произошел в центре Северной столицы. Огнем был объят второй этаж жилого дома на Лиговском проспекте.