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Спасатели локализовали пожар в коммунальной квартире Петербурга

Происшествия
Спасатели локализовали пожар в коммунальной квартире Петербурга
Невские Новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 июня. Возгорание произошло на площади 18 «квадратов» в Петроградском районе Петербурга. На данный момент спасателям удалось локализовать пожар, сообщили в городском управлении МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 01:29 пятницы. Возгорание было зафиксировано на улице Колпинской, дом 3. Площадь пожара в пятикомнатной коммунальной квартире составила 18 квадратных метров.

Возгорание удалось локализовать в 02:07. В тушении пожара принимали участие 5 единиц спецтехники и 23 спасателя. Данные о пострадавших на данный момент уточняются.

Пожар в жилом доме недавно произошел в центре Северной столицы. Огнем был объят второй этаж жилого дома на Лиговском проспекте.

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мчс петербург петроградский район
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