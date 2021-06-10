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Заложница «Норд-Оста» требует сурового наказания для Хованского

Происшествия
Заложница «Норд-Оста» требует сурового наказания для Хованского
instagram.com  /  @yurykhovansky

Санкт-Петербург, 10 июня. Пережившая теракт женщина прослушала песню Юрия Хованского о жертвах «Норд-Оста» и предложила приговорить блогера к пожизненному заключению.

Задержание блогера Юрия Хованского по подозрению в оправдании терроризма в один момент стало самой обсуждаемой темой в стране. Общественность раскололась на две части, решая, какого наказания достоин блогер.

Редакция «КП-Петербург» побеседовала с одной из пострадавших во время теракта на Дубровке и выяснила ее мнение на этот счет. Пережившая те страшные события женщина возмутилась композицией Хованского. Во время теракта она потеряла своего племянника. Петербурженка не понимает, как можно шутить на подобные темы, и призывать к «убийству русских детей».

«То, что он сделал, — это преступление. За это надо его судить. До 7 лет колонии — это мало. Я считаю, что за такие вещи надо сажать пожизненно и об этом надо сообщать. Чтобы другие подумали об этом. Понятно, для блогера — это игра. Но если у него найдутся подражатели и последователи, это очень страшно кончится», — подчеркнула заложница «Норд-Оста».

Хованскому грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Дзержинский районный суд заключил блогера под стражу на время следственных действий.

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терроризм задержание хованский
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