Смольный утвердил новые ограничения по коронавирусу в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июня. Правительство Северной столицы ввело новые ограничения по нераспространению коронавируса на период проведения Евро-2020.

Согласно новым требованиям, число посетителей на зрелищных мероприятиях не должно превышать трех тысяч человек. Разработанные комитетом по культуре ограничения будут действовать до 12 июня.

Мероприятия на открытом воздухе с участием более 75 тыс. человек должны проходить только при условии соблюдения мер по нераспространению COVID-19. Ожидается, что новые ограничения позволят держать под контролем ситуацию с коронавирусом в городе.