Взрыв газового баллона привел к пожару в квартире на Бухарестской

Санкт-Петербург, 10 июня. В жилом доме по Бухарестской улице произошел пожар в квартире на третьем этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Огонь из очага возгорания перекинулся на окна квартиры выше. На данный момент известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

В квартире, в которой случилось ЧП, проживал одинокий мужчина. Как сообщают соседи, петербуржец злоупотреблял алкогольными напитками.

На днях взрыв газа прогремел в еще одной квартире на востоке Петербурга. В результате инцидента было выбито окно и деформировалась стена. Из здания были эвакуированы 40 человек.