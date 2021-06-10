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Взрыв газового баллона привел к пожару в квартире на Бухарестской

Происшествия
Взрыв газового баллона привел к пожару в квартире на Бухарестской
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 10 июня. В жилом доме по Бухарестской улице произошел пожар в квартире на третьем этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Огонь из очага возгорания перекинулся на окна квартиры выше. На данный момент известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

В квартире, в которой случилось ЧП, проживал одинокий мужчина. Как сообщают соседи, петербуржец злоупотреблял алкогольными напитками.

На днях взрыв газа прогремел в еще одной квартире на востоке Петербурга. В результате инцидента было выбито окно и деформировалась стена. Из здания были эвакуированы 40 человек.

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пожар санкт-петербург взрыв газа
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