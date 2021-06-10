Милые фотографии полинявших белок из Ленобласти попали в интернет

Выборг, 10 июня. Сотрудники музея-заповедника «Монрепо», расположенного в Ленобласти, поделились забавными фотографиями полинявших белок.

Из-за крайне холодной весны в этом году процесс линьки у белок наступил позже обычного. Кроме того, появление потомства у этих забавных грызунов также не способствует обновлению цвета их шкурки, отмечают сотрудники заповедника.

vk.com / Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

«Мамы-белки выглядят трогательно и забавно — рыжие в серых подпалинах и с куцыми хвостами. Сразу видно, до чего трудна жизнь многодетных мамаш», — написали они в соцсетях заповедника.

На территории Гатчинского заповедника живет известный лебедь по кличке Георгий. Год назад он потерял спутницу. Она погибла, защищая кладку яиц от бродячей собаки. В конце мая лебедю привезли новую пару из Краснодарского края по кличке Айседора.