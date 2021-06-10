Кикшеринговые компании возобновили работу в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июня. Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Северной столице. Их функционирование приостановили на фоне возбужденных уголовных дел о наездах их клиентов на прохожих.

Властям Петербурга удалось прийти к договоренностям с кикшерингом. Теперь в Северной столице действуют новые правила езды на электросамокатах. Например, любители такого вида транспорта не смогут передвигаться по некоторым улицам. К тому же горожанам придется соблюдать скоростной режим.

Во многих регионах страны участились случаи наезда любителей кататься на самокатах на пешеходов. Местные власти начали искать способы исправить ситуацию. Они заинтересованы в разработке правил, которые помогут повысить безопасность использования таких средств передвижения.