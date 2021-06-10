Гутенев перечислил способы поддержки малого бизнеса России

Санкт-Петербург, 10 июня. Предложение об ограничении работы крупных торговых сетей в Российской Федерации прокомментировали в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Инициатива, озвученная в Совфеде, идет вразрез с интересами граждан России. В этом уверен первый зампредседателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Однако он назвал действенные способы, которые поддержат малое предпринимательство страны.

Так, чиновник посоветовал запретить товарные кредиты: в результате расчет за реализованные товары надолго затягивается. Он напомнил, что торговые сети могут просить оплату за маркетинговые услуги с поставщиков, и привел другой пример.

«Мы видим как небольшие форматы, которые ориентированы на отечественное производство, получают сезонный товар, допустим, клубнику из Краснодара», — рассказал участник эфира.

По его словам, очень важно «сохранить рыночные механизмы». Российский потребитель должен покупать тот товар, который ему нравится, и игнорировать «синтетические европейские помидоры», которые к тому же являются слабым конкурентом отечественной продукции. В России следует поощрять расширение производства, уверяет Гутенев, добавляя, что это является «более тонким и созидательным трудом», однако поддержит малые предпринимательства.

Идею поддержки бизнеса с помощью ограничения работы крупных торговых сетей не поддержал и председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Ситуация только ухудшится, рассказал эксперт.