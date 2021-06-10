Петербургским предпринимателям разрешили торговать у «Зенит Арены» во время Евро-2020

Санкт-Петербург, 10 июня. Ограничения для стационарных и нестационарных торговых объектов частично сняли в Северной столице на время проведения Евро-2020.

Предприниматели смогут торговать возле стадиона «Зенит Арена» и фан-зон чемпионата Европы. Информацию подтвердили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александра Абросимова в комментарии РБК.

В итоге удалось достичь соглашения, что стационарные и нестационарные торговые объекты будут работать без ограничения в виде двухкилометровой зоны. Для этого им придется соблюсти ряд условий, связанных с брендированием. Предприниматели должны будут провести работы по сокрытию товарных знаков, так как официальными партнерами УЕФА среди продуктов питания являются только две компании.

Перед началом Евро-2020 в Санкт-Петербурге открылась станция метрополитена «Зенит». Ей предстоит обслуживать большую часть болельщиков, которые прибыли для того, чтобы посмотреть матчи в рамках чемпионата.