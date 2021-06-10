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Уникальный «Туристический вагон» начнет курсировать между Петербургом и Выборгом

Общество
Уникальный «Туристический вагон» начнет курсировать между Петербургом и Выборгом
pixabay.com  /  @VolensNolens

Санкт-Петербург, 10 июня. Жители Петербурга на предстоящих длительных выходных смогут отправиться на уникальную экскурсию в Выборг на «Туристическом вагоне».

Акция под названием «Туристический вагон» является совместным мероприятием Гильдии экскурсоводов Выборга и АО «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Уникальный вагон будет курсировать между городами 12 и 13 июня.

«Пассажиры смогут принять участие в экскурсии. В пути они узнают много нового из истории мест, через которые проходит маршрут поезда», — отметили в пресс-службе компании.

После того как поезд прибудет в Выборг, его пассажиры смогут отправиться на экскурсию по достопримечательностям города. Ее проведут профессиональные экскурсоводы Гильдии.

Не так давно стало известно, что между Ростовом и Абхазией начнет курсировать туристический поезд. Он рассчитан на 500 пассажиров. Сам маршрут продлится три дня и две ночи. Ночевать туристы будут в поезде, а за время его многочасового отстоя успеют посетить все знаковые места.

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