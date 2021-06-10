Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 19:05
19:04
Политика
Байден пошутил, что не хочет уезжать из Великобритании из-за природы
19:04
Экономика
Многодетные семьи получат еще 27 млрд рублей на погашение ипотеки
19:04
Спорт
Самолет сборной России приземлился в Петербурге
19:03
Общество
Первый камень в основание областной детской больницы заложили в Красногорске
19:02
Общество
Симоньян прокомментировала заявления Тимченко о положении «Медузы»
19:01
Технологии
Производительность новой GeForce RTX 3070 Ti протестировали в видеоиграх
19:00
Общество
Специалист назвала диагнозы, при которых иппотерапия противопоказана
19:00
Происшествия
Задавивший людей на Урале автобус перед рейсом прошел осмотр
18:59
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала публично рассказать о подноготной Большого театра
18:58
Происшествия
Служебная собака помогла раскрыть жестокое убийство в Волжском
Все новости

Редкое солнечное затмение в Петербурге сняли на видео

  /   Обновлено: 10 июня 2021 18:04
Общество
Редкое солнечное затмение в Петербурге сняли на видео
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 10 июня. Жители Петербурга днем в четверг стали свидетелями уникального кольцеобразного затмения Солнца, один из очевидцев снял явление на видео. Ролик попал в распоряжение ФАН.

Видео было снято через дискету, поэтому получилось в красных тонах. Локацией для записи стал Проспект Добролюбова. На кадрах видно, как в верхней части солнечного диска появляется пятно, которое делает его похожим на надкусанное яблоко. Затем оно исчезает и возникает вновь, при его повторном появлении на улице становится заметно темнее.

Похожим на надкусанное яблоко Солнце сделал диск Луны. При кольцеобразном затмении он «заползает» на светило, но не заслоняет его полностью. Жители большинства российских регионов, которые могли наблюдать необычное явление, полного затмения не увидели.

Астролог, основатель Школы Астрологии Инна Любимова предупредила, что действие астрономического явления закончится лишь спустя неделю после окончания затмения. По ее словам, подобные события никогда не проходят бесследно для жителей Земли.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Редкое солнечное затмение в Петербурге сняли на видео
петербург солнечное затмение кольцеобразное солнечное затмение
Комментировать
Эксклюзив
Специалист назвала диагнозы, при которых иппотерапия противопоказана
Специалист назвала диагнозы, при которых иппотерапия противопоказана
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 172675 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 100131 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 83465 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75970 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 58673 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru