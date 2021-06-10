Редкое солнечное затмение в Петербурге сняли на видео

Санкт-Петербург, 10 июня. Жители Петербурга днем в четверг стали свидетелями уникального кольцеобразного затмения Солнца, один из очевидцев снял явление на видео. Ролик попал в распоряжение ФАН.

Видео было снято через дискету, поэтому получилось в красных тонах. Локацией для записи стал Проспект Добролюбова. На кадрах видно, как в верхней части солнечного диска появляется пятно, которое делает его похожим на надкусанное яблоко. Затем оно исчезает и возникает вновь, при его повторном появлении на улице становится заметно темнее.

Похожим на надкусанное яблоко Солнце сделал диск Луны. При кольцеобразном затмении он «заползает» на светило, но не заслоняет его полностью. Жители большинства российских регионов, которые могли наблюдать необычное явление, полного затмения не увидели.

Астролог, основатель Школы Астрологии Инна Любимова предупредила, что действие астрономического явления закончится лишь спустя неделю после окончания затмения. По ее словам, подобные события никогда не проходят бесследно для жителей Земли.