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Ограничение работы торговых сетей может лишить Россию преимущества перед Европой

  /   Обновлено: 10 июня 2021 18:40
Экономика
Ограничение работы торговых сетей может лишить Россию преимущества перед Европой
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 10 июня. Первый зампредседателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев не оценил идею об ограничении торговли.

В Совете Федерации предложили запретить крупным сетям торговать в выходные дни и по ночам. Данную инициативу обсудили эксперты в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Идея идет вразрез с интересами россиян, уверен Владимир Гутенев.

«Заботиться нужно о малом предпринимательстве, но не таким способом, не в ущерб интересам граждан», — считает участник эфира.

Он также напомнил, что россияне в плане работы торговых сетей имеют гораздо больше свободы и выбора, чем жители европейских стран. По его словам, там «жизнь замирает после 8 вечера в городах». Жители России же имеют возможность совершать покупки в вечернее время, в том числе и приобретать необходимые лекарства. Если идея об ограничениях воплотится в жизнь, то россиянам «будет не комфортно», подытожил чиновник.

Один из российских ретейлеров — «Светофор» — продолжает открывать свои магазины в европейских странах. Так, сеть дискаунтеров под названием Mere распространяется на территории Испании.

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россия бизнес европа торговые сети ретейл
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