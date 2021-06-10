Ограничение работы торговых сетей может лишить Россию преимущества перед Европой

Санкт-Петербург, 10 июня. Первый зампредседателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев не оценил идею об ограничении торговли.

В Совете Федерации предложили запретить крупным сетям торговать в выходные дни и по ночам. Данную инициативу обсудили эксперты в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Идея идет вразрез с интересами россиян, уверен Владимир Гутенев.

«Заботиться нужно о малом предпринимательстве, но не таким способом, не в ущерб интересам граждан», — считает участник эфира.

Он также напомнил, что россияне в плане работы торговых сетей имеют гораздо больше свободы и выбора, чем жители европейских стран. По его словам, там «жизнь замирает после 8 вечера в городах». Жители России же имеют возможность совершать покупки в вечернее время, в том числе и приобретать необходимые лекарства. Если идея об ограничениях воплотится в жизнь, то россиянам «будет не комфортно», подытожил чиновник.

Один из российских ретейлеров — «Светофор» — продолжает открывать свои магазины в европейских странах. Так, сеть дискаунтеров под названием Mere распространяется на территории Испании.