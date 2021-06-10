«Не поможет бизнесу»: Карпов раскритиковал идею ограничить работу торговых сетей

Санкт-Петербург, 10 июня. Председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, какие последствия может вызвать идея ограничить работу крупных торговых сетей.

Речь идет о предложении запретить продажи по выходным дням, а также по ночам. Инициативу главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова Карпов оценил в ходе эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Данная идея не решит проблему небольших магазинов, уверен участник пресс-конференции.

«Предложение не поможет малому бизнесу улучшить свои показатели, оно ухудшит ситуацию», — считают ретейлеры.

В результате в магазинах могут увеличиться цены и снизиться доступность товаров, считает председатель правления ассоциации. На сегодняшний день малым бизнесменам сложно выдерживать конкуренцию с крупными торговыми сетями, добавил он. Карпов считает, что для решения проблемы необходимо предлагать уникальный товар или представлять широкий ассортимент продукции. Так малый бизнес сможет выделиться на фоне базового товара, который предлагают сети.

Предложение Кутепова также не нашло поддержку в Союзе потребителей. Озвученная в Совфеде инициатива грозит ростом недовольства среди ретейлеров и поставщиков, уверены в организации.