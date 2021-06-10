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Петербуржец порезал соседа пилой из-за ссоры во время застолья

Происшествия
Петербуржец порезал соседа пилой из-за ссоры во время застолья
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 июня. Конфликт произошел между соседями в квартире жилого дома по улице Юрия Гагарина в Московском районе. Мужчины распивали алкоголь в кругу знакомых.

После словесной перепалки один из оппонентов схватил пилу и нанес своему обидчику порезы в области обеих рук. После этого мужчина избил пострадавшего до потери сознания, сообщает ФАН источник в правоохранительных органах.

В состоянии средней тяжести мужчину доставили в больницу. Сотрудники медицинского учреждения диагностировали у пострадавшего резаную рану левого предплечья с повреждением сухожилия.

Ведется проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы.

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