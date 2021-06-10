Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 14:31
14:29
Происшествия
Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства ДТП в Свердловской области
14:28
Происшествия
В Петербурге мужчину доставили в реанимацию из отдела полиции
14:25
Общество
Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу
14:22
Общество
Жертвой аварии на очистных сооружениях в Таганроге стала еще одна женщина
14:20
Экономика
Жителям России назвали оптимальное время для покупки доллара и евро
14:19
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 72,19 рубля
14:19
Происшествия
Экс-кандидат в депутаты совратил 12-летнюю девочку в Ленобласти
14:18
Весь мир
Китай построит мегапорт, чтобы превратить Перу в логистический центр Латинской Америки
14:16
Общество
В Петербурге частично ограничат движение в преддверии ЕВРО-2020
14:15
Экономика
Горбатый «Запорожец»: ценителям ретро напомнили о необычном автомобиле ЗАЗ 965
Все новости

Власти Петербурга и владельцы кикшеринга ведут переговоры о правилах езды на самокате

  /   Обновлено: 10 июня 2021 14:30
Общество
Власти Петербурга и владельцы кикшеринга ведут переговоры о правилах езды на самокате
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 июня. Власти Петербурга пошли на переговоры с сервисами аренды электросамокатов и предлагают им действительно оптимальные условия, отметил депутат ЗакСа Северной столицы Алексей Цивилев.

В российских городах в последнее время участились инциденты с участием электросамокатов. Власти начали искать способы исправить ситуацию и выработать правила, которые помогут повысить безопасность использования таких средств передвижения.

Петербург первым из российских регионов пошел по пути переговоров с представителями кикшеринга. По словам Цивилева, в некоторых городах попросту игнорируют требования властей.

«В Геленджике повесили знак, он запрещает самокаты. Потом люди сбили знак камнем и поставили арену самокатов, и предъявить нечего. Определения у самокатов нет», — приводит пример член комитета по законодательству и постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Что касается Петербурга, то местные власти вышли на диалог с сервисами аренды электросамокатов. В Северной столице предлагается ограничить максимальную скорость езды на данном виде транспорта и запретить использовать его в отдельных местах города. Переговоры длятся долго, так как владельцы кикшеринга не хотят снижать максимально допустимую скорость. Стороны, по словам депутата, находятся в поисках компромисса.

«Я не видел еще такого, обычно делают как выгодно. Сейчас город собрал все компании прокатов самокатов, они обговорили условия вчера. Сидели до поздней ночи. Они говорят, что при 10 км/ч самокат падает, нужно минимум 15, а скорость 15 км/ч пешеходов не устраивает. Сейчас правила передовые с точки зрения всей страны», — сказал Цивилев.

По мнению Цивилева, такие меры целесообразны и даже выгодны сервисам аренды, поскольку, несмотря на ограничения, они все же смогут продолжить работу.

Власти Петербурга и владельцы кикшеринга ведут переговоры о правилах езды на самокате
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко
Цивилев также отметил, что запретить езду на электросамокатах вблизи стадиона «Газпром Арена» намерены только на период Евро-2020, то есть до середины июля. Это связано с тем, что у спортивной площадки будет много людей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Петербурга и владельцы кикшеринга ведут переговоры о правилах езды на самокате
петербург электросамокаты аренда электросамокатов
Комментировать
Эксклюзив
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 124348 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 93839 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 80081 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74968 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 53876 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru