Власти Петербурга и владельцы кикшеринга ведут переговоры о правилах езды на самокате

Санкт-Петербург, 10 июня. Власти Петербурга пошли на переговоры с сервисами аренды электросамокатов и предлагают им действительно оптимальные условия, отметил депутат ЗакСа Северной столицы Алексей Цивилев.

В российских городах в последнее время участились инциденты с участием электросамокатов. Власти начали искать способы исправить ситуацию и выработать правила, которые помогут повысить безопасность использования таких средств передвижения.

Петербург первым из российских регионов пошел по пути переговоров с представителями кикшеринга. По словам Цивилева, в некоторых городах попросту игнорируют требования властей.

«В Геленджике повесили знак, он запрещает самокаты. Потом люди сбили знак камнем и поставили арену самокатов, и предъявить нечего. Определения у самокатов нет», — приводит пример член комитета по законодательству и постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Что касается Петербурга, то местные власти вышли на диалог с сервисами аренды электросамокатов. В Северной столице предлагается ограничить максимальную скорость езды на данном виде транспорта и запретить использовать его в отдельных местах города. Переговоры длятся долго, так как владельцы кикшеринга не хотят снижать максимально допустимую скорость. Стороны, по словам депутата, находятся в поисках компромисса.

«Я не видел еще такого, обычно делают как выгодно. Сейчас город собрал все компании прокатов самокатов, они обговорили условия вчера. Сидели до поздней ночи. Они говорят, что при 10 км/ч самокат падает, нужно минимум 15, а скорость 15 км/ч пешеходов не устраивает. Сейчас правила передовые с точки зрения всей страны», — сказал Цивилев.

По мнению Цивилева, такие меры целесообразны и даже выгодны сервисам аренды, поскольку, несмотря на ограничения, они все же смогут продолжить работу.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Цивилев также отметил, что запретить езду на электросамокатах вблизи стадиона «Газпром Арена» намерены только на период Евро-2020, то есть до середины июля. Это связано с тем, что у спортивной площадки будет много людей.