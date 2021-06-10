Хованскому предъявили обвинения в оправдании терроризма

Санкт-Петербург, 10 июня. Стражи порядка предъявили обвинения блогеру Юрию Хованскому по статье об оправдании терроризма.

Следствие предъявило обвинения блогеру Юрию Хованскому по делу об оправдании терроризма. Подозреваемому изберут меру пресечения сегодня в Дзержинском суде Петербурга.

Правоохранительные органы обратили внимание на Хованского из-за видео с песней, в которой фигурант оправдывает действия боевиков во время теракта на Дубровке в 2002 году. Следствие будет ходатайствовать о заключении блогера под стражу.