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Пассажирский автобус сгорел дотла на улице Савушкина в Петербурге

  /   Обновлено: 10 июня 2021 12:58
Происшествия
Пассажирский автобус сгорел дотла на улице Савушкина в Петербурге
78.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, 10 июня. Крупный пожар охватил пассажирский автобус №101. Очевидцы происшествия засняли на видео полыхающее транспортное средство.

Инцидент произошел на улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сообщается, что пассажирский автобус загорелся прямо на ходу. К счастью, всех пассажиров успели вовремя вывести из салона. В результате ЧП никто не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. К тому моменту автобус полностью сгорел. Причина воспламенения пока не называется. Все обстоятельства произошедшего станут известны после проверки.

До этого крупный пожар вспыхнул в одном из гаражей Фрунзенского района. Выгорела практически вся площадь здания.

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пожар автобус огонь савушкина
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