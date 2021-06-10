Станция петербургского метрополитена «Зенит» открылась для пассажиров

Санкт-Петербург, 10 июня. Церемония торжественного открытия станции метрополитена «Зенит» после ремонта состоялась в Северной столице.

Станции предстоит обслужить большинство болельщиков Евро-2020. Почетными гостями мероприятия стали вице-губернаторы Санкт-Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский, а также тренер футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов.

«Это главная транспортная артерия, которая привозит болельщиков к стадиону… Город готов, с чем вас и поздравляю», — отметил Пиотровский.

Станция будет работать в облегченном режиме между матчами, рассказал Соколов. По его словам, на время спортивных соревнований спросом будет пользоваться только южный вестибюль станции.

«Зенит» будет принимать пассажиров подземки начиная с 10 июня и до конца всего чемпионата, сообщили в Смольном. Заявлений о том, будет ли станция работать после окончания Евро-2020 пока не было.