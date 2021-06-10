Заседание по делу Хованского пройдет в Дзержинском суде Петербурга

Санкт-Петербург, 10 июня. Суд изберет меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, задержанному по подозрению в публичном оправдании террористической деятельности.

Заседание состоится 10 июня в Дзержинском суде Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе инстанции. Следователи будут ходатайствовать о заключении блогера под стражу.

Напомним, в отношении Юрия Хованского возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ о публичном оправдании терроризма. Максимальное наказание по статье — штраф до миллиона рублей либо лишение свободы сроком до семи лет.

По версии следствия, популярный видеоблогер исполнил во время стрима песню с явными признаками преступления. Речь идет о композиции «Норд-Ост» про теракт на Дубровке в 2002 году.