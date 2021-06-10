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Власти Петербурга анонсировали открытие обновленного ДК имени Кирова

Общество
Власти Петербурга анонсировали открытие обновленного ДК имени Кирова
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Санкт-Петербург, 10 июня. Власти Петербурга намерены провести масштабную реконструкцию ДК имени Кирова и создать в нем современное общественное пространство.

Здание дворца культуры расположено на Большом проспекте Васильевского острова. На его полномасштабную реконструкцию планируется потратить не менее 1,5 млрд рублей. В ходе реновации в нем появится новое общественное пространство «Центр развития инноваций».

Согласно предварительной информации, обновленное здание откроют не раньше конца 2024 года. После ремонта в ДК появятся IT-лаборатории, коворкинги, центр современных технологий, фуд-корт, кинотеатр и театр.

Процесс реновации активно проходит не только в Петербурге, но также и в Москве. Не так давно власти российской столицы заявили о намерениях спроектировать и построить еще около 290 домов в рамках программы реновации жилья.

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васильевский остров общественное пространство дк кирова
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