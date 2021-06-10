В ГИБДД заявили о росте числа ДТП с участием велосипедистов в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июня. С наступлением теплого периода количество аварий с участием велосипедистов возросло. В ГИБДД по Ленобласти провели масштабную работу с несовершеннолетними по знанию правил ПДД.

С началом летних каникул на улице стало больше детей, которые рискуют стать участниками ДТП, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В связи с этим, сотрудниками ГИБДД было проведено 824 занятия по безопасности дорожного движения в детских садах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 3425 – в школах. Во время бесед детей обучали правилам дорожного движения, а также рассказывали о наиболее частых ошибках велосипедистов.

Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье.