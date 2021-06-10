Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 11:29
МВД РФ предлагает ввести добровольный техосмотр для личных легковых машин
Росгвардия будут охранять более тысячи детских лагерей на Северо-Западе
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества
Нулевое предложение жилья в новостройках зафиксировано в четырех районах Москвы
Президент России отметил восстановление реального сектора экономики
Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети
Политолог из Греции рассказал, как НАТО хочет втянуть Скандинавию в арктическую войну с РФ
Более десяти человек погибло при обрушении дома в Мумбаи
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Все новости

В ГИБДД заявили о росте числа ДТП с участием велосипедистов в Петербурге

Происшествия
В ГИБДД заявили о росте числа ДТП с участием велосипедистов в Петербурге
отдел пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со средствами массовой информации УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 10 июня. С наступлением теплого периода количество аварий с участием велосипедистов возросло. В ГИБДД по Ленобласти провели масштабную работу с несовершеннолетними по знанию правил ПДД.

С началом летних каникул на улице стало больше детей, которые рискуют стать участниками ДТП, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В связи с этим, сотрудниками ГИБДД было проведено 824 занятия по безопасности дорожного движения в детских садах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 3425 – в школах. Во время бесед детей обучали правилам дорожного движения, а также рассказывали о наиболее частых ошибках велосипедистов.

Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В ГИБДД заявили о росте числа ДТП с участием велосипедистов в Петербурге
дети дтп санкт-петербург велосипеды
Комментировать
Эксклюзив
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165458 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 88529 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 88360 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 76739 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74427 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru