Смольный ввел ограничения на использование электросамокатов в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июня. Власти Северной столицы договорились с крупными кикшеринговыми компаниями о запрете на использование электросамокатов в центре города.

Документ также предполагает ограничение скорости транспортных средств до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком. Информация об этом опубликована в Telegram-канале комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Полный запрет движения электросамокатов введен на Невском проспекте, Дворцовой и Сенатской площадях, Большой Конюшенной, Малой и Большой Морской улицах, а также на Дворцовой и Английской набережных.

Накануне кикшеринговые сервисы Urent, Whoosh и Molnia временно убрали электросамокаты с улиц Северной столицы. Сроки возобновления работы организаций пока не уточнялись.