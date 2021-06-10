Гараж загорелся во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 10 июня. Пожар вспыхнул в одном из гаражей Фрунзенского района в Санкт-Петербурге. Выгорела практически вся площадь здания.

Сотрудники МЧС по Санкт-Петербургу оперативно прибыли на место происшествия и смогли быстро локализовать возгорание. В операции по тушению огня приняли участие две единицы техники и 10 пожарных, говорится на официальном сайте МЧС России. Сведений о пострадавших, на данный момент, не поступало.

Ранее стало известно, что замыкание электропроводки могло стать причиной возгорания в цехе в Петербурге. Согласно основной версии, пожар начался с замыкания проводки, после чего огонь перекинулся на внутреннюю обстановку в помещении. Пламя добралось до масла, которое также вспыхнуло. На место выехали сотрудники МЧС.