Минимум четыре легковушки выгорели во время пожара в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 10 июня. Возгорание случилось в Невском районе Петербурга. При пожаре выгорели четыре легковых автомобиля. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 04:23 четверга. ЧП было зафиксировано по адресу проспект Большевиков, дом 11, корпус 2. По всей площади жилого дома выгорели 4 легковушки, которые находились на цокольном этаже в парковочной зоне.

Сотрудники МЧС смогли локализовать пожар в 05:12. В тушении пожара принимали участие 3 единицы спецтехники и 12 огнеборцев. Данных о пострадавших не поступало.

На днях мощный взрыв прогремел в доме на улице Энтузиастов в Северной столице. Во время происшествия существовала угроза обрушения здания.