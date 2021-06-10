Почти 30 тыс. иностранцев готовы приехать в Петербург ради вакцины от COVID-19

Санкт-Петербург, 10 июня. Власти Санкт-Петербурга заявили о готовности принимать иностранных граждан, которые захотят получить дозу российской вакцины «Спутник V», сообщает Смольный.

Городские власти обратили внимание, что ждут в Северной столице граждан Швеции, Финляндии, Греции, Испании, Италии, Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Ирана, Вьетнама, Канады. Некоторые туристические фирмы уже провели предварительные подсчеты, по которым в Петербург могут приехать около 30 тыс. иностранцев. Информация о стоимости вакцины для граждан из других государств будет позднее.

Недавно президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани оценил спрос на «Спутник V» в мире. По его словам, российская вакцина является второй в мире по распространенности. Спрос на этот препарат во всем мире заметно превышает предложение