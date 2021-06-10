Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 05:20
Пчеловод из Башкирии попросил помощи у Анджелины Джоли
Лобода объяснилась после плагиата на премии Муз-ТВ
Охотнадзор спас гималайского медвежонка-сироту в Приморье
Астролог Любимова: кольцевое солнечное затмение может изменить жизнь
Гематолог Ненашева назвала группу крови с низкой склонностью к инфарктам
Россияне стали чаще пользоваться наличными из-за ослабления мер по коронавирусу
Черчесов высказался о перспективах сборной России на Евро-2020
Испуганный лось несколько дней мечется по центру города в Тверской области
Диетолог Королева рекомендовала отказаться от кофе по утрам
Жертвами автокатастрофы в Перу стали 17 человек
Все новости

Почти 30 тыс. иностранцев готовы приехать в Петербург ради вакцины от COVID-19

Общество
Почти 30 тыс. иностранцев готовы приехать в Петербург ради вакцины от COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 10 июня. Власти Санкт-Петербурга заявили о готовности принимать иностранных граждан, которые захотят получить дозу российской вакцины «Спутник V», сообщает Смольный.

Городские власти обратили внимание, что ждут в Северной столице граждан Швеции, Финляндии, Греции, Испании, Италии, Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Ирана, Вьетнама, Канады. Некоторые туристические фирмы уже провели предварительные подсчеты, по которым в Петербург могут приехать около 30 тыс. иностранцев. Информация о стоимости вакцины для граждан из других государств будет позднее.

Недавно президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани оценил спрос на «Спутник V» в мире. По его словам, российская вакцина является второй в мире по распространенности. Спрос на этот препарат во всем мире заметно превышает предложение

Вернуться назад

Все новости / Общество / Почти 30 тыс. иностранцев готовы приехать в Петербург ради вакцины от COVID-19
вакцинация иностранцы коронавирус
Комментировать
Эксклюзив
Россияне стали чаще пользоваться наличными из-за ослабления мер по коронавирусу
Россияне стали чаще пользоваться наличными из-за ослабления мер по коронавирусу
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 163901 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 73546 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 72707 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 68661 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 44494 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru